Не хуже, чем в ЕС: украинцам рассказали, где можно достойно заработать дома

Людям не стоит спешить выезжать на работу за границу.

Сейчас в Украине представители ІТ-сектора, врачи и даже таксисты имеют возможность получать такие же зарплаты, как заробитчане в Европейском союзе.

Кроме того, аналогичное окно возможностей появляется и в других сферах деятельности, поэтому людям не стоит спешить выезжать на работу за границу, заявил президент благотворительной организации "Каритас Украина" Андрей Васькович в эфире "5 канала".

В свою очередь, директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Сергей Николайчук убежден, что в обозримом будущем дополнительные перспективы для трудоустройства граждан даст активное развитие малого и среднего бизнеса.

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"Развитие малого и среднего бизнеса в любой стране — это очень важный элемент экономического роста и потенциала экономики. Так же я думаю, что в Украине этот сектор еще имеет очень значительный потенциал для дальнейшего роста", — подчеркнул он.

Что касается вышеупомянутого сектора информационных технологий, то он уже сейчас является одним из драйверов украинской экономики, ведь в 2017 году принес $3,6 млрд экспорта. А это — третья позиция после традиционных для Украины агросектора и металлургии.

По мнению экспертов, именно ІТ-шники могут стать примером для других специальностей. Ведь их успех будет побуждать остальных оставаться работать в Украине. И подобные прецеденты уже есть. Так, таксист Анатолий Семак рассказывает, что имел 10-летний опыт работы за границей, однако сейчас в родной стране ему удается зарабатывать не меньше, чем вдали от дома и семьи.

"Работая в такси, человек может зарабатывать 30 тыс. грн, работая 12-13 часов в сутки, подобно, как люди работают за границей. Живу в 200 километрах (от Киева. — Ред.), город Лубны. Я приехал сюда, и я здесь зарабатываю деньги. Я понимаю, что есть возможность. В Украине можно зарабатывать, если к этому стремиться, этого хотеть", — говорит мужчина.

Кроме того, еще одним плюсом в пользу работы в Украине эксперты называют более дешевое проживание: сейчас во многих отраслях украинские работодатели уже предлагают заработки не хуже, чем в Европе, а цены на товары и услуги при этом у нас в разы меньше. Все это вместе с фактором близости родных и дома, по их мнению, свидетельствует о том, что волна трудовой миграции постепенно будет затухать.