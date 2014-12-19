Bloomberg: Недофинансированные украинские солдаты получают шлемы вместе с рождественскими пирогами

Об этом пишет Катерина Чурсина в статье под названием «Недофинансированные украинские солдаты получают шлемы вместе с рождественскими пирогами», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Когда платья порваны, женщины берут полоски и завязывают их на рыболовных сетях, натянутых между деревянными рамами. Они делают зимний камуфляж для украинских солдат, страдающих от обстрелов пророссийских мятежников на восточном фронте.

Такая экипировка - больше, чем рождественский подарок для молодых мужчин, которые скрываются в снегу. Она обеспечивает необходимую защиту, не предусмотренную нуждающимся в деньгах Министерством обороны, которое потеряло троих руководителей из-за некомпетентности с момента свержения президента Виктора Януковича в феврале, и наблюдало за тем, как армия сократилась до всего лишь 128 000 солдат из 900 000 после распада Советского Союза.

«Власти должны понять, что они на самом деле не делают правильные вещи», сказала Науменко, когда она взяла белые клочки и привязала их к сетке. «Когда эти сети будут готовы, они будут переданы солдатам на следующий день, без необходимости утверждения или проверки».

Конфликт длится уже 10-й месяц, и сотни волонтерских групп и помощников берут дело в свои руки, чтобы помочь плохо вооруженным солдатам, которых отправили подавить сепаратистское движение. Не имея защитного снаряжения и боеприпасов, а также самого необходимого: продуктов питания и нижнего белья, войска пытались одержать верх в кровавом конфликте, который убил более 900 правительственных солдат и более 4600 мирных жителей.

Слабые усилия

Даже с поддержкой от США и Европейского Союза, военная система Украины не смогла должным образом провести мобилизацию всех сил на оборону страны, заявил Алексей Мельник, военный эксперт исследовательского центра Разумкова в Киеве.

Когда обстрелы накрыли донецкий аэропорт и разрушили села и города по всему региону, Украина оборонялась с помощью старых, часто ржавых танков и бронетранспортеров и многие подразделения нуждались в боеприпасах, ГСМ и запасных частях, говорят военные аналитики, в том числе Мельник.

«Почему в начале военного конфликта с Россией солдаты не были обеспечены средствами индивидуальной защиты?» спросил Мельник в телефонном интервью в Киеве. «Это еще раз доказывает, насколько военачальники не ценят жизни солдат».

Не было четкого плана по восстановлению армии, и расходы на оборону принесли в жертву, чтобы сузить дефицит госбюджета, сказал он.

«Деградация украинской армии была последовательной и постоянной», сказал Мельник.

Военные закупки

Пресс-секретарь министра обороны Степана Полторака, Виктория Кушнир, заявила вчера журналистам, что военное руководство закупает новое оборудование и реставрирует старое материально-техническое обеспечение. Два дня назад, министерство получило 12 ракет класса «воздух-воздух», 22 воздушных тепловых ловушки и 15 полуавтоматических орудий для применения на вертолетах, сказала она.

«Министерство обороны Украины продолжает работу по повышению боевой готовности», сказала Кушнир, добавив, что около 1000 новых и отремонтированных единиц техники и вооружения будут доставлены военным к концу этого года.

Министерство обороны попросило у парламента более чем трехкратное увеличение военных расходов в бюджете на 2015 год - до 50 млрд гривен ($ 3,1 млрд), или примерно 3 процента ВВП, который, по прогнозам, снизится в этом году.

Финансирование в 2015 году

Оно также планирует потратить 401 млн гривен в следующем году, чтобы обновить военную технику, 7,5 млрд гривен для закупки оружия и оборудования и 95 миллионов гривен, чтобы мобилизовать 40 000 призывников и обучить 10 000 контрактников, сказал Полторак в парламенте 12 декабря.

Тем не менее, страна нуждается в еще большей помощи, заявил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер 17 декабря. Он сказал, что бывшей советской республике понадобится еще $ 15 млрд финансовой помощи, помимо кредита от Международного валютного фонда в $ 17 млрд.

Гривна потеряла 48 процентов по отношению к доллару в этом году, самый большой спад среди всех валют, отслеживаемых Bloomberg, что делает закупки техники за рубежом еще более сложными.

Конфликт вспыхнул после того, как российские войска вторглись на полуостров Крым в конце февраля, а затем аннексировали его в марте. Это стало причиной большого сепаратистского движения в восточных Донецкой и Луганской областях, которое, по заявлениям Украины, поддерживается Кремлем. Россия, которая отрицает свою причастность, теперь пытается оправиться от эффекта падения цен на нефть и санкций со стороны США и Европейского Союза.

Внести свой вклад

Несмотря на неожиданный налог на войну в последние 10 месяцев, тысячи украинцев собирают деньги для покупки носков, перчаток, ботинок и шлемов, чтобы солдаты могли продолжать бороться.

Частные благотворительные группы и фонды появляются на сайтах социальных медиа, в том числе Facebook (FB) Inc. и Twitter Inc. (TWTR), в поисках припасов, денег и оборудования для отправки на восток.

«Крылья Феникса» 14 декабря опубликовал призыв о помощи в покупке и доставке головных уборов для солдат из белого флиса. Вчера, фонд поблагодарил группы добровольцев за помощь в организации доставки 10 специальных кроватей для военного госпиталя в Чернигове.

12 декабря, волонтеры Харькова разместили на Facebook запросы на конфеты на Новый год, камуфляж, налокотники и наколенники, буржуйки и теплую одежду.

В Киеве 40-летний ветеран, который попросил, чтобы его называли Матроскин, сказал, что когда он добрался до линии фронта, то был потрясен, что ржавое оборудование советской эпохи еще из 1960-х и 1970-х годов до сих пор используется. И это еще не все.

Деревенская помощь

Во время одной из вылазок в деревню, чтобы купить еду - не предусмотренную подразделением - пожилая женщина предложила его товарищу в униформе свитер, спросив: « Как вы, ребята, воюете в такой одежде?»

Подразделение провело так же много времени, пытаясь поддерживать оборудование в рабочем состоянии, как и в борьбе с врагом, сказал он. Солдаты отдали все наличные деньги, которые у них были, заимствованные из семей, и забрали деньги со счетов, чтобы купить инструменты и запасные части, такие как фильтры и вентиляторные ремни. Даже боеприпасы были советских времен, поэтому они не всегда надежны, сказал он.

Устаревшие машины

«Мы чиним одно, а другое ломается в процессе», сказал он в ходе не связанного с боевой задачей больничного в столице. «Никому не было дела, было ли все устаревшим или нет».

Президент Украины Петр Порошенко, в обращении к парламенту 27 ноября, признал систематическую некомпетентность в Министерстве обороны, исходящую еще от Януковича и предшественников.

«Наша армия была разрушена, наши силы безопасности также были разрушены», сказал он, призвав к реорганизации министерства. «Мы увольняем тех, кто некомпетентен, а те, кого поймали на краже, должны оказаться в тюрьме».

Министерство не сразу отреагировало на просьбу прокомментировать обвинения в коррупции.

Частные источники также вносят свой денежный вклад в Министерство обороны. Министерство собрало более 150 миллионов гривен в кампании, которая призывала граждан отправлять текстовые сообщения, которые позволили Министерству забрать часть стоимости сообщения у телефонной компании. Эти средства помогли закупить топливо для работы военных транспортных средств.

«Черная дыра»

Бизнес-лидеры также вовлечены в сбор средств. «АрселорМиттал Кривой Рог», украинская отрасль люксембурской сталелитейной компании, потратила более 2 миллионов гривен на пулезащитные жилеты и форменную одежду для 280 рабочих, заявил в ноябре Сергей Теслюк, заместитель генерального директора компании по охране труда.

Всеволод Кожемяко, владелец Агротрейд, украинской сельскохозяйственной компании, основанной в Харькове, в 200 километрах к северо-западу от зоны боевых действий, сам ездил посмотреть как окапывались пограничные войска в Харьковской области.

«Я увидел черную дыру, транспортные средства постоянно ломались, и солдатам приходилось чинить то одно, то другое», сказал он в интервью в Киеве.

Именно после этой поездки, он создал фонд под названием «Мир и порядок», собрав миллионы гривен от граждан и деловых партнеров, чтобы купить пуленепробиваемые жилеты, шлемы, носки и нижнее белье. Он также отправлял колеса, масло, униформу, средства прицеливания, тепловизоры и оптическое оборудование на фронт. Он сказал, что должен быть осторожным в том, как он поставляет деньги и товары.

Беспокойство о коррупции

«Мне бы очень хотелось, чтобы было такое место, куда можно принести деньги и быть на сто процентов уверенным, что их используют по назначению, на благо армии», – сказал он. «Это волонтерское движение, которое призвано помочь армии, возникло в результате абсолютного недоверия к системе, к бюрократам, к тому, как они будут обращаться с деньгами».

Министерство работает «старыми методами», сказал Мирослав Гай, бывший боец Национальной гвардии, который пошел на фронт добровольцем и участвовал в боевых действиях в начале конфликта, а затем основал фонд «Мир и Ко».

«У нас были огромные проблемы с поставками, от пуль до питьевой воды», – сказал он. «В течение первых двух недель мы пили воду из луж и дождевую воду, ребята сливали воду из батарей».

Ситуация значительно улучшилась, по его словам, благодаря благотворительности граждан.

В Четвертой башне разрушенной крепости ХІХ века, которую можно увидеть с высоты современных киевских небоскребов, где находятся офисы, женщины собираются по вечерам, чтобы плести сети для военных, а затем отправляют их на восток.

Настоящая ценность

Науменко, которая раньше была госслужащей, уволилась с работы, чтобы заниматься волонтерской работой в Киеве или раздавать пожертвования непосредственно солдатам. На прошлой неделе она вместе со своими друзьями загрузила в частные автобусы три тонны продовольствия и других товаров, а также шесть завершенных сетей, и отправила их на фронт.

17 декабря отправят пироги, печенье и пирожные, христианские иконы, молитвенники и открытки с рождественскими поздравлениями от детей, сказала Науменко.

«Девушки приготовили много чего для парней», – сказала она. Если бы солдатами занималось только правительство, они были бы в ужасном положении, сказала она. «У меня просто возникает желание взять вилы и отправиться к Верховной раде или Администрации президента».