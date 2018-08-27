Печально известного Вадима Титушко объявили в розыск за разбой

Первый заместитель главы Нацполиции назвал Титушко странным человеком, которого ничему не научила сомнительная слава.

Правоохранители объявили в розыск Вадима Титушко, чье имя после событий 2013-2014 года стало именем нарицательным, и символизирует агрессивных провокаторов-маргиналов.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

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«Титушко, человек, фамилия которого стала уже именем нарицательным и символизирует продажных провокаторов, сегодня объявлен в розыск за совершение тяжких преступлений на территории Киевщины. Так, Вадим Титушко, 1993 г.р., обоснованно подозревается в совершении разбойных нападений в составе организованной группы с целью ограбления», - отметил он.

«Странный человек, которого время и сомнительная слава ничему не научили», - подытожил Аброськин.

«Титушками» в Украине называют маргинализированных наемников (в частности, выходцев из спортивной или криминальной среды), используемых для осуществления провокаций, силовых акций, запугивания, срыва публичных мероприятий, и тому подобного.

Термин возник в мае 2013 года, после инцидента, в котором фигурировал спортсмен из Белой Церкви Вадим Титушко. На акции «Украина вставай» он избил двух журналистов. В широкое употребление новый термин стал входить в период Евромайдана, когда использование провокаторов-«титушек» тогдашней властью приобрело массовый характер.

Примечательно, что в феврале 2014 года, в период «Евромайдана», Вадим Титушко заявил, что осуждает действия «Беркута» в Киеве.