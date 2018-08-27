Тина Кароль поразила соблазнительным платьем на "Танцях з зірками" (фото)
Тина Кароль в первом выпуске второго сезона "Танцев со звездами" стала ведущей. В паре с Юрием Горбуновым она вела шоу и помогала представлять новых участников танцевального проекта.
В прямом эфире звезда появилась в соблазнительном длинном платье черного цвета со стразами и золотистыми вставками.
Читайте такжеТина Кароль в день рождения покойного мужа поделилась трогательным снимком (фото)
Также платье выделялось характерным вырезом в зоне декольте, который через пояс плавно перешел на юбку платья.
Певица также обула изящные черные босоножки с тонкими ремешками.
Эта улыбка 😻🤤❤️ @tina_karol #тинакароль #tinakarol #tinakarolband #tinakarolfan #тинакарольфан #тинакарольлучшаяпевица #веня #явсеещепомню #тиналучшая #тинакарольтвоїгріхи #фантина #интонации #интонациитиныкароль #intonations #силалюбви #силалюбвииголоса #земля #горбуновюрий #горбунов #танцыззiркамi