цей матеріал доступний українською

Тина Кароль поразила соблазнительным платьем на "Танцях з зірками" (фото)

13:46, 27 августа 2018
Общество
2827 0
Тина Кароль очаровала роскошным платьем на "Танцах со звездами" / УНИАН

Тина Кароль в первом выпуске второго сезона "Танцев со звездами" стала ведущей. В паре с Юрием Горбуновым она вела шоу и помогала представлять новых участников танцевального проекта.

В прямом эфире звезда появилась в соблазнительном длинном платье черного цвета со стразами и золотистыми вставками.

Читайте такжеТина Кароль в день рождения покойного мужа поделилась трогательным снимком (фото)

Также платье выделялось характерным вырезом в зоне декольте, который через пояс плавно перешел на юбку платья.

Певица также обула изящные черные босоножки с тонкими ремешками.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Тина Кароль