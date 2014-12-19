Президент поддерживает реформирование милиции в полицию
13:31, 19 декабря 2014Общество
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Президент Петр Порошенко поддерживает реформирование украинской правоохранительной системы.
Порошенко одобряет переименование милиции в полицию / фото УНИАН
Об этом в "Твиттере" сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.
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Он процитировал Петра Порошенко: "Я поддерживаю реформирование милиции и превращение ее в полицию. В Грузии за полгода полиция стала уважаемым институтом".
Как сообщал УНИАН, 17 декабря Кабинет министров назначил Эку Згуладзе первым заместителем министра внутренних дел. Она несколько лет работала заместителем министра внутренних дел Грузии, а также выполняла обязанности министра.
Порошенко: я підтримую реформування міліції і перетворення її на поліцію. У Грузії за півроку поліція стала найшанованішою інституцією
— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) December 19, 2014
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