Президент поддерживает реформирование милиции в полицию

Об этом в "Твиттере" сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

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Он процитировал Петра Порошенко: "Я поддерживаю реформирование милиции и превращение ее в полицию. В Грузии за полгода полиция стала уважаемым институтом".

Как сообщал УНИАН, 17 декабря Кабинет министров назначил Эку Згуладзе первым заместителем министра внутренних дел. Она несколько лет работала заместителем министра внутренних дел Грузии, а также выполняла обязанности министра.