Згуладзе назначена первым заместителем министра внутренних дел

14:02, 17 декабря 2014
Политика
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Кабинет министров назначил Эку Згуладзе первым заместителем министра внутренних дел.

Згуладзе назначена замглавы МВД / tabula.ge

Об этом сообщил министр социальной политики Павел Розенко на своей странице в соцсети.

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Он написал: «Только что Кабмин назначил Эку Згуладзе первым заместителем министра внутренних дел Украины». «Сказала, что для нее это осознанный выбор, а не авантюризм», - добавил Павел Розенко.

Post by Павло Розенко.
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