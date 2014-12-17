Згуладзе назначена первым заместителем министра внутренних дел
14:02, 17 декабря 2014Политика
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Кабинет министров назначил Эку Згуладзе первым заместителем министра внутренних дел.
Згуладзе назначена замглавы МВД / tabula.ge
Об этом сообщил министр социальной политики Павел Розенко на своей странице в соцсети.
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Он написал: «Только что Кабмин назначил Эку Згуладзе первым заместителем министра внутренних дел Украины». «Сказала, что для нее это осознанный выбор, а не авантюризм», - добавил Павел Розенко.
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