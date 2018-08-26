Порошенко: оккупанты пытались обречь жителей Авдеевки на холодную смерть
15:51, 26 августа 2018Общество
169 0
Петр Порошенко принял участие в церемонии открытия газопровода в Авдеевке, газ в города будет поставляться от пгт. Очеретино.
Порошенко сегодня прибыл на Донбасс / фото president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко принял участие в символическом пуске газа на подводящем газопроводе высокого давления от пгт Очеретино до Авдеевки.
Читайте такжеСутки на Донбассе: боевики безуспешно били по украинским позициям из минометов и понесли потери
«Поздравляю Авдеевку с украинским газом!», - заявил он.
Порошенко также отметил, что трудно представить такое, чтобы в 21 веке посреди Европы жителей 20-тысячного города «российско-оккупационные войска пытались обречь на холодную смерть, пытались оставить жителей без газа и электроснабжения, чтобы люди бежали отсюда, чтобы здесь не было Украины».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter