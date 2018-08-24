В Житомире в День Независимости одели в новую одежду самую большую в Украине куклу-мотанку (фото)

В Житомире 21 апреля 2016 года во время открытия Дома украинской культуры представитель Книги рекордов Украины зарегистрировал новый рекорд за самую большую куклу-мотанку высотой 3 м 50 см.

24 августа на улице Большой Бердичевской в Житомире состоялась презентация обновленной самой большой куклы-мотанки Украины, изготовленной с сохранением правильных и точных пропорций и согласно украинских традиционных правил народного творчества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского горсовета, Тернопольская фабрика «Обергіг» предоставила бесплатно ткань для новой одежды куклы-мотанки, а народная мастерица Оксана Дядюль изготовила наряды.

«С самого пачку эту куколку мы создавали как подарок городу. Пытались сделать так, чтобы ее одеяние было присуще этно-культуре, колористике Житомирщины. Один из самых главных атрибутов куклы-мотанки Житомира, это, конечно, рожь. Ведь рожь и мир - это главные символы нашего города. И главное пожелание в этот день – мира и достатка и нашему городу, и всей Украине», - рассказала на презентации новой одежды мотанки автор и создатель этого наряда Оксана Дядюль.

Как сообщал УНИАН, в Житомире 21 апреля 2016 года во время открытия Дома украинской культуры представитель Книги рекордов Украины зарегистрировал новый рекорд за самую большую куклу-мотанку высотой 3 м 50 см.

Справка УНИАН: Оксана Дедюль, мастер народного творчества, участница международных, всеукраинских, областных, городских выставок народного и современного декоративно-прикладного искусства. Имеет в своем активе 40 вышитых женских, мужских и детских сорочек, более 20 полотенец. Более 15 лет занимается традиционной украинской вышивкой. Принимала участие во всеукраинской художественной акции «Шевченковский рушнык» по случаю празднования 200-летия от дня рождения Тараса Шевченко.