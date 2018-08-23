На Михайловской площади в Киеве проходит выставка современного вооружения и военной техники (фоторепортаж, видео)
20:20, 23 августа 2018Общество
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Для зрителей доступны единственные в Украине экземпляры танков "Оплот" и Т-72, а также основной броневик украинских танкистов - модернизированный Т-64.
75 боевых комплектов после презентации общественности отправят на Донбасс / УНИАН
На Михайловской площади демонстрируют мощь новой украинской армии. Выставка современного вооружения и военной техники открылась в центре столицы.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Для зрителей доступны единственные в Украине экземпляры танков "Оплот" и Т-72, а также основной броневик украинских танкистов - модернизированный Т-64. Большинство военных образцов уже стоят на вооружении украинской армии.
75 боевых комплектов после презентации общественности отправят на Донбасс.
На Михайловской площади в Киеве проходит выставка современного вооружения и военной техники
Как сообщал УНИАН, снайперы боевиков обстреляли КПВВ "Майорское" на Донбассе: мирных граждан пришлось срочно эвакуировать.
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