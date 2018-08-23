На Михайловской площади в Киеве проходит выставка современного вооружения и военной техники (фоторепортаж, видео)

Для зрителей доступны единственные в Украине экземпляры танков "Оплот" и Т-72, а также основной броневик украинских танкистов - модернизированный Т-64.

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