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На Михайловской площади в Киеве проходит выставка современного вооружения и военной техники (фоторепортаж, видео)

20:20, 23 августа 2018
Общество
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75 боевых комплектов после презентации общественности отправят на Донбасс / УНИАН

На Михайловской площади демонстрируют мощь новой украинской армии. Выставка современного вооружения и военной техники открылась в центре столицы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Для зрителей доступны единственные в Украине экземпляры танков "Оплот" и Т-72, а также основной броневик украинских танкистов - модернизированный Т-64. Большинство военных образцов уже стоят на вооружении украинской армии.

75 боевых комплектов после презентации общественности отправят на Донбасс.

Как сообщал УНИАН, снайперы боевиков обстреляли КПВВ "Майорское" на Донбассе: мирных граждан пришлось срочно эвакуировать.

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Теги: #Киев#выставка