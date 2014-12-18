У здания горсовета Черкасс прошел протест против отключения электроэнергии

Как передает корреспондент УНИАН, на пикет вышли главным образом жители черкасского микрорайона «Луначарский», где большинство многоэтажек оборудованы электроплитами.

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Акция началась около 10.00 и продолжалась полтора часа.

Люди требовали разработать график отключений. Кроме того, черкасчане обратились с письмом к руководству города, депутатам Черкасского горсовета и президенту Петру Порошенко с просьбой повлиять на ситуацию, чтобы свет в домах не выключали выборочно.

К протестующим вышли заместители городского председателя и представители энергокомпании «Черкассыоблэнерго», которым горожане передали свои требования.