Мэр Черкасс просит Яценюка ввести в городе "веерные" отключения электроэнергии

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского городского совета, в письме к главе правительства мэр Черкасс отметил, что видит выход из ситуации во введении так называемых «веерных» отключений.

В частности, городской голова акцентирует, что сейчас свет горожанам выключают выборочно. Так, кому-то отключают свет несколько раз в день, тогда как другим - не выключают вообще. В случае введения «веерных» отключений они будут применены ко всем потребителям за исключением жизненно важных объектов.

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В отличие от нынешней ситуации о графике «веерных» отключений можно будет заранее проинформировать промышленные и коммерческие структуры, владельцев домовладений. Это позволит предприятиям планировать свой рабочий цикл, а гражданам - свой быт.

Обращаясь к руководству правительства, мэр Черкасс отметил, что общество готово выдержать невзгоды ради будущего Украины, но не готово выдерживать ежедневные неожиданные и ненужные стрессы. «Создается впечатление, будто кто-то в правительстве сознательно раздражает людей и провоцирует социальный взрыв», - отметил в письме Одарич.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Черкассах более 100 местных жителей пикетировали компании «Черкассыоблэнерго» с требованием ввести четкие графики отключения света в городе.