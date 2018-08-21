Жена застреленного в Сумах экс-депутата, которую подозревают в убийстве, попросила убежища в России

Аброськин напомнил, что жена Анатолия Жука Анна находилась рядом с ним во время убийства.

Пропавшие жена, дочь и водитель экс-депутата Сумского горсовета Анатолия Жука нашлись на территории России.

Об этом 21 августа сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

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"По нашим данным, женщина была задержана пограничникам РФ во время незаконного пересечения границы в районе Елизоветовки Глушковского района Курской области. Непонятно при каких обстоятельствах, но безутешная вдова и бывший водитель запросили в РФ политического убежища", - написал он в Facebook.

Аброськин напомнил, что жена Анатолия Жука Анна находилась рядом с ним во время убийства. Сразу после преступления она отказывалась сотрудничать с полицией, ссылаясь на свое больное состояние. Впоследствии она исчезла вместе с дочерью и водителем погибшего. В полиции считают, что Анна Жук может быть причастна к убийству своего мужа.

"Мы продолжаем проводить все необходимые оперативно-розыскные и следственные действия с целью установления лица или лиц, причастных к убийству, а также выяснение всех обстоятельств совершенного преступления", - добавил Аброськин.

Напомним, 2 августа в Сумах застрелили бывшего депутата и экс-директора департамента градостроительства и земельных отношений Сумского городского совета, 35-летнего Анатолия Жука.

Через несколько дней после убийства Анатолия Жука его жена и дочь исчезли. Полиция заподозрила, что к преступлению может быть причастна его жена. Женщина была объявлена в розыск.