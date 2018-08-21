В День независимости выпуск ТСН проведут шесть ведущих из шести городов одновременно

Впервые в истории независимой Украины главный выпуск новостей проведут сразу шесть ведущих.

24 августа в 8:45 и 19:30 ТСН канала «1+1» будет выходить из шести городов Украины. В Киеве будет работать Лидия Таран, а на связи с ней новости будут вести Наталья Мосейчук – из Мариуполя, Соломия Витвицкая – из Полтавы, Маричка Падалко – из Одессы, Юлия Бориско – из Днепра, Святослав Гринчук – из Львова. Накануне праздника команды Телевизионной службы новостей отправились в эти города и разыскали уникальные истории людей, которыми может гордиться страна. Эти сюжеты зрители канала «1+1» увидят утром в эфире ТСН.

Предшествовать праздничным выпускам будет цикл сюжетов «Нас 42 миллиона» авторства Ольги Василевской, который стартовал вчера в эфире в 19.30.

«Я с детства смотрю «1+1», и четко помню, как меня взволновала социальная реклама «Нас 52 миллиона». Но когда увидела свежую статистику о том, что в 2018 году нас стало 42 миллиона, решила проанализировать, куда делось 10 миллионов украинцев. Ежедневно мы говорим о сердечно-сосудистых заболеваниях, страшной экологии, войне, но это не так впечатляет. Я решила заставить задуматься каждого: куда пропадают тысячи украинцев ежедневно, и сколько нас будет через несколько десятков лет», - комментирует автор Ольга Василевская.

Впервые на украинском телевидении можно будет увидеть серьезную аналитическую работу с данными и подготовленную к просмотру статистику, которая основательно раскроет общественно-актуальную тему. Отдельного внимания заслуживает визуальная составляющая сюжетов, которой занималась главный режиссер ТСН Алеся Коваленко, и оформление инфографики, которую разрабатывала команда дизайнеров во главе с Миланой Оробченко.

«К созданию этого цикла мы подошли почти по канонам сериального производства – на его подготовку у нашей команды от сбора и обработки статистической информации до поиска символьных локаций, съемок и постпродакшена ушло несколько месяцев. В результате мы получили фактически уникальный спецпроект с вписанной в реальные локации инфографикой», - комментирует главный режиссер ТСН Алеся Коваленко.

Смотрите спецпроект «Нас 42 миллиона» с 20 августа в 19.30, а праздничные выпуски ТСН в День независимости на «1+1».