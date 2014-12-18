Суд отказался пустить репортеров на заседание по делу об убийстве журналиста Веремия
Судья Шевченковского районного суда города Киева отказал в удовлетворении ходатайства о допуске представителей СМИ на заседании по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия.
Об этом сообщил адвокат вдовы журналиста Павел Дикань. «На сегодняшнем судебном процессе было заявлено ходатайство об открытии судебного процесса в части, которая обеспечит безопасность свидетелей, но будет открытой относительно обвиняемого Юрия Крысина. Но судья отказал, считая, что наши основания его не удовлетворили. Судья обвинил представителей потерпевших в давлении на суд. После отказа судье было заявлено об отводе», - сказал адвокат.
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Также он добавил, что на сегодняшнем судебном заседании были заслушаны представители потерпевших и 2 свидетеля.
Кроме того, Павел Дикань напомнил, что подсудимый Юрий Крысин обвиняется по статье Уголовного кодекса «хулиганство». Он нанес потерпевшему Вячеславу Веремию легкие телесные повреждения. Что касается лиц, которые подозреваются в нанесении травм, повлекших смерть потерпевшего, то они находятся в розыске.
В настоящее время в судебном заседании объявлен перерыв с рассмотрением ходатайства адвокатов потерпевшей по отводу судьи.