Колонна насчитывала около 100 единиц военной техники — несколько десятков танков, БМП, колесная боевая военная техника.

В сети появилось впечатляющее видео движения колоны военной техники по центру Киева.

Появление вчера военной техники на улицах Киева было связано с репетицией парада ко Дню Независимости, что спровоцировало большие пробки.

Проспект Победы от площади Победы и ориентировочно до метро “Шулявская” был полностью перекрыт для движения транспорта из-за того, что по нему двигалась колонна военной техники.

Видео: Наталия Гурковская

Колонна насчитывала около 100 единиц военной техники — несколько десятков танков, БМП, колесная боевая военная техника.

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Как сообщал УНИАН, в КГГА предупредили, что в центре Киева 22-24 августа будет действовать запрет парковки из-за подготовки и празднование Дня Государственного Флага Украины и 27-й годовщины независимости Украины. Временно не будут функционировать парковки на ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади), бульваре Леси Украинки (в оба направления), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

Городская власть также предупреждает, что 23-24 августа предусмотрены временные изменения транспортного движения в связи с праздничными мероприятиями.