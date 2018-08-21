Полиция направила в суд дело о ложных показаниях фигурантов смертельного ДТП с участием Дыминского

В июне этого года из уголовного производства по факту ДТП на Львовщине было выделено отдельное уголовное производство по факту заведомо ложного показания свидетеля.

Полиция направила в суд уголовное производство по фактам дачи ложных показаний по делу ДТП со смертельным исходом под Львовом, в совершении которого подозревается бизнесмен Петр Дыминский.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.

"Следователи завершили досудебное расследование по факту заведомо ложных показаний трех участников ДТП вблизи села Ямельня во Львовской области. Тогда, в августе 2017 года, в результате аварии погибла 31-летняя женщина-водитель. Также сейчас завершается расследование дела четвертого участника этого ДТП".

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По словам начальника Нацполиции Сергея Князева, в июне этого года из уголовного производства по факту ДТП на Львовщине было выделено уголовное производство по ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины - по факту заведомо ложного показания свидетеля во время проведения предварительного расследования, сопряженного с искусственным созданием доказательств защиты.

"Следствие завершило расследование в отношении трех участников этого события. Им объявили подозрения, направили производства в суд - относительно ложных показаний. Некоторые участники этого дорожно-транспортного происшествия скрыли от следствия правду. Что касается четвертого лица - расследование заканчивается, дело будет направлено в суд - также за ложные показания", - отметил Князев.

"Еще один, пятый участник происшествия, который по версии следствия является основным виновником ДТП, объявлен в розыск и сейчас находится за пределами государства", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНИАН, 18 августа 2017 года на трассе Львов-Краковец Mercedes Дыминского врезался в Opel 31-летней Натальи Триль, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, впрочем, родственники погибшей утверждали, что за рулем был сам Дыминский.

Впоследствии по результатам экспертиз следствие установило, что мужчина, который на месте происшествия представился водителем автомобиля-виновника ДТП, не управлял автомобилем, зато следователи собрали достаточное количество доказательств того, что автомобилем управлял другой человек. Охраннику бизнесмена было объявлено о подозрении по ст. 396 УК "Сокрытие преступления".

8 декабря в Facebook адвокат Борща Виктор Василюк разместил фотокопию заявления Марии Триль, матери погибшей женщины, которое было адресовано следователю и прокурору по делу. Мать сообщила о полном возмещении ей ущерба, причиненного в результате ДТП, и отсутствие претензий.

Дыминскому заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, он объявлен в розыск.