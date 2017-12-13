Суд разрешил задержать подозреваемого в совершении смертельного ДТП Дыминского

Суд разрешил задержать бизнесмена Петра Дыминского, автомобиль которого участвовал в резонансном ДТП на Львовщине 18 августа, и доставить его в суд для избрания меры пресечения.

Об этом на своей странице Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и дал разрешение на задержание Дыминского и доставку его в суд для избрания меры пресечения - содержание под стражей", - написала она.

Как сообщал УНИАН, 18 августа на трассе Львов-Краковец Mercedes Дыминского врезался в Opel 31-летней Натальи Трилы, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ. Впрочем, родственники погибшей утверждали, что за рулем был сам Дыминский.

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По словам генпрокурора Юрия Луценко, человека, заявившего, что он был водителем, за рулем в тот момент не было, он специально приехал из Львова и сел за руль.

27 октября начальник Нацполиции Сергей Князев заявил, что в деле о ДТП с участием автомобиля Дыминского завершены все ДНК-исследования всех участников события.

8 декабря в Facebook адвокат Борща Виктор Василюк разместил фотокопию заявления матери Натальи Трилы Марии Трилы, адресованного следователю и прокурору по делу. Мать сообщила о полном возмещении ей ущерба, причиненного в результате ДТП, и отсутствии претензий.

Во вторник, 12 декабря, в полиции сообщили, что 7 декабря следователи объявили подозрение ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса виновнику этого ДТП.

Следствием установлено, что мужчина, который на месте происшествия представился водителем автомобиля-виновника ДТП, не управлял автомобилем, зато собрано достаточное количество доказательств того, что автомобилем управляло другое лицо.