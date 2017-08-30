Охранник Дыминского не был за рулем в момент аварии - экспертиза ДНК

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что результаты ДНК подтверждают, что охранник почетного президента футбольного клуба «Карпаты» Петра Дыминского, взявший на себя вину за ДТП, не был за рулем в момент аварии.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после церемонии вручения сертификатов на получение жилья военнослужащими Национальной гвардии Украины.

"Я не веду следствие и не руковожу следствием, но, на сегодняшний день мне известны факты о том, что экспертиза ДНК подтвердила, что в машине следы ДНК одного человека, и это не тот человек, который заявил о том, что он был за рулем", - отметил Аваков.

Также он сказал, что все следственные действия будут проведены в соответствии с законом.

Как сообщал УНИАН, 18 августа на трассе Львов-Краковец Mercedes почетного президента футбольного клуба «Карпаты» Петра Дыминского врезался в Opel 31-летней Натальи Трилы, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ. В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем находился сам Дыминский.

22 августа советник министра внутренних дел Украины, народный депутат от фракции «Народный фронт» Антон Геращенко сообщил, что Дыминского вызывают на допрос 23 августа. Ему официально вручили повестку на допрос и предупредили, что предложат сдать образец ДНК следователю.

Впрочем, по словам Геращенко, Дыминский, который имел статус свидетеля, вылетел на частном самолете из Львова в Женеву.

23 августа генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сейчас нельзя утверждать, что Дыминский находился за рулем во время ДТП, а необходимо провести ряд следственных действий.

«Я абсолютно четко заявляю о том, что человек, заявивший, что он был водителем, за рулем в данный момент не был. Он специально приехал из Львова и сел за руль», - сказал генпрокурор.

Он также добавил, что Дыминский не идет навстречу следствию.