Мать погибшей в ДТП с участием авто бизнесмена Дыминского отказалась от претензий - адвокат

Мать погибшей летом Натальи Трилы заявила о полном возмещении ей ущерба, причиненного в результате ДТП с участием автомобиля бизнесмена Петра Дыминского, и отсутствии претензий по делу.

Читайте также В полиции сообщили о завершении всех ДНК-исследований в деле ДТП с ДыминскимОб этом говорится в заявлении Марии Трилы от 8 декабря, адресованном следователю и прокурору по соответствующему уголовному производству, фотокопию которого опубликовал в Facebook адвокат охранника Дыминского Андрея Борща Виктор Василюк.

«Ущерб, нанесенный дорожно-транспортным происшествием, имевшим место 18 августа 2017 года с участием Трилы Н. Е., возмещен полностью. Материальных претензий в связи с указанным дорожно-транспортным происшествием не имею, что подтверждаю своей подписью», - отмечается в заявлении.

Также в документе женщина сообщает, что отозвала доверенности, выданные ею третьим лицам для представления ее интересов в судах и других органах, относительно этого ДТП.

Комментируя размещение фотодокументов, адвокат отметил: «Сегодня наконец удалось извиниться перед мамой девушки, погибшей в ДТП 18 августа 2017 года во Львовской области».

Как сообщал УНИАН, 18 августа на трассе Львов-Краковец Mercedes Дыминского врезался в Opel 31-летней Натальи Трилы, которая совершала поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ. Однако родственники погибшей утверждали, что за рулем был сам Дыминский.

23 августа генпрокурор Юрий Луценко заявил, что нельзя утверждать, что Дыминский находился за рулем во время ДТП, необходимо провести ряд следственных действий.

Он также утверждал, что «мужчины, который заявил, что был водителем, за рулем на тот момент не было. Он специально приехал из Львова и сел за руль».

Кроме того, Луценко сообщал, что Дыминский не сотрудничает со следствием.

27 октября председатель Нацполиции Сергей Князев заявил, что по делу резонансного ДТП с участием автомобиля бизнесмена Дыминского завершены все ДНК-исследования всех участников события.