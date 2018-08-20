Полиция: по подозрению в нападении на Гандзюк задержаны еще трое человек

19 августа в результате проведения спецоперации полицейские задержали еще трех граждан.

По подозрению в нападении на херсонскую чиновницу и активистку Екатерину Гандзюк задержаны пять человек. Вчера, 19 августа, в результате проведения спецоперации полицейские задержали еще трех граждан. Задержанные подозреваются следствием в организации и соучастии в покушении на убийство Гандзюк.

«Сейчас в отношении пятерых мужчин ведется уголовное расследование. Материалы об избрании меры пресечения в отношении задержанных будут направлены в суд»,- сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает пресс-служба полиции.

Читайте такжеДело Гандзюк: стало известно имя второго подозреваемого в нападении на херсонскую активистку (фото)

Он добавил, что большинство из задержанных участвовали в антитеррористической операции на востоке Украины.

17 августа правоохранители задержали двух мужчин по подозрению в нападении 31 июля с серной кислотой на советника мэра Херсона.

Вторым подозреваемым оказался Виктор Горбунов 1991 года рождения. Его подозревают в покупке кислоты для нападения на Гандзюк.