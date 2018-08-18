На Херсонском горсовете вывесили баннер "Кто заказал Гандзюк" (фото)

Активисты продолжают флешмоб, которым хотят заставить власть активизировать расследование дела.

На здании Херсонского городского совета активисты вывесили баннер "Простите, так а кто заказал Гандзюк", как напоминание полиции о расследовании покушения на жизнь управляющего делами исполкома Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщил коллега пострадавшей Иван Оберемко в Facebook.

Напомним, 31 июля в Херсоне возле собственного дома на Гандзюк вылили бутылку с кислотой. В результате нападения местная полиция открыла уголовное дело в покушении на убийство.

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После нападения Гандзюк, которую знают в Херсоне за критику полиции, правоохранители не спешили с расследованием дела, в результате чего активисты запустили флешмоб на странице министра внутренних дел Арсена Авакова в Facebook под названием "Извините, так а кто заказал Гандзюк". Баннер, который вывесили на горсовете, был показан болельщикам на футбольном матче Лиги чемпионов между "Динамо" и "Славией".

Полиция после реакции активистов и политиков сообщила о задержании подозреваемого в покушении на жизнь Гандзюк. Суд даже арестовал мужчину, несмотря на то, что у него было алиби, а сама пострадавшая его не узнала.

Также в полиции отчитались о задержании еще двух подозреваемых в деле о покушении на жизнь Гандзюк.