В Запорожье мужчина погиб в кафе, накрыв собой гранату



Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области,.

«По словам свидетелей случившегося один из посетителей кафе, сидя за столом, вертел в руках предмет, похожий на гранату. Очевидно, в результате неосторожного обращения с боеприпасом, сработал запал. Услышав характерный звук и поняв, что сейчас произойдет взрыв, мужчина накрыл гранату собой», - сообщили в ОСО.

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В результате полученных ранений мужчина - житель Запорожья 1966 г.р. погиб на месте происшествия.

Других пострадавших нет, согласно официальным данным Запорожского главка милиции, нет.

Информация о происшествии внесена в Единый учет, проводится проверка.