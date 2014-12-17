Часть пленных боевиков не хочет возвращаться на оккупированный Донбасс - СБУ

В СБУ заявляют, что боевики медлят с обменом заложниками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"СБУ готова к обмену хоть сегодня в формате всех на всех, но задержка за той стороной", - сказала Гитлянская.

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По ее словам, среди задержанных СБУ есть и россияне, а также есть задержанные, которые по разным собственным соображениям не желают возвращаться на оккупированные боевиками территории.

"Есть много людей, которых террористы просят отдать, а эти люди отказываются, они не хотят быть обменянными, и среди них есть даже граждане РФ", - заявила она.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря в МИД России заявили, что в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы будет обсуждаться вопрос обмена пленными между украинскими силовиками и боевиками.

«Представители украинской стороны, а также руководство «ДНР» и «ЛНР» обменялись списками пленных, достигнута принципиальная договоренность провести сверку этих списков и обеспечить обмен военнопленными «всех на всех», чтобы на заседании контактной группы обсудить практические вопросы, связанные с этим обменом», - сказал Лукашевич.

Встреча может состояться 20 декабря.

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Справка УНИАН. По данным объединенного координационного центра освобождения заложников при Министерстве обороны Украины, в плену боевиков на Донбассе остаются 684 заложника, около 1,6 тыс. человек считаются пропавшими без вести.

По данным Межведомственного центра по освобождению заложников, по состоянию на 10 декабря боевики идентифицировали и готовы передать в рамках обмена украинской стороне 152 заложников, из которых 77 человек - бойцы отдельного батальона специального назначения "Донбасс" Национальной гвардии Украины.