Боевики "ЛНР" забрали оружие и спецавтомобили из двух отделений банка

Об этом сообщает пресс-служба председателя Луганской областной государственной администрации (ОГА) Геннадия Москаля.

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В сообщении говорится, что в Алчевске вооруженные автоматами люди, которые представились милицией "ЛНР", забрали из банка 10 пистолетов "ТТ", 3 - "Форт-17", один - Макарова и автомат Калашникова, а в Свердловске - 6 пистолетов Макарова, 2 пистолета "ТТ", 2 - "Форт-17", а также автомат Калашникова с патронами. Кроме того, из гаража банковского отделения в Свердловске террористы забрали 3 бронированных спецавтомобиля "Форд-Транзит".

"Завладение оружием и спецтехникой зарегистрировано в милицейских подразделениях на контролируемой Украиной территории, однако понятно, что вернуть все в ближайшее время не удастся, - отмечает председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль. - Похищенное оружие террористы, скорее всего, используют против украинских солдат".