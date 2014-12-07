Российские "казаки" обстреляли поселок на Луганщине из минометов, погибли мирные жители

Вчера около середины дня "казаки" так называемого "Всевеликого войска донского" обстреляли с. Кряковка из минометов.

Об этом сообщает губернатор Луганщины Геннадий Москаль на своем официальном сайте.

"Одна из мин упала во дворе частного дома и ранила двух местных жителей - мужчин в возрасте 51 год. Оба от полученных осколочных ранений скончались на месте", - говорится в сообщении.

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Таким образом, с начала недели на контролируемой Украиной территории Луганской области от рук боевиков погибли уже шестеро мирных жителей.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано максимальное количество обстрелов со стороны террористической организации "ЛНР" - 80.

"Столько нас не обстреливали ни разу за последние три месяца. Имеются значительные разрушения инфраструктуры в Станице Луганской (нет ни света, ни газа, ни центральной воды), Чорнухине (опять перебит трансформатор, поселок обесточен) и ряде других населенных пунктов", - заявил Москаль.