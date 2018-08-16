Потекли "реки": синоптики объяснили, почему ночная гроза затопила центр Киева (фото)

Часть улиц была затоплена и закрыта для движения транспорта.

Украинский гидрометцентр объяснил затопление Крещатика и некоторых других центральных улиц Киева.

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Как он написал на своей странице в Facebook, причиной "потопа" стала не интенсивность ливня ночью, а жара накануне.

"Огромные лужи и "реки" в центре города частично можно объяснить за счет засухи накануне – листья на деревьях начали уже понемногу подсыхать и поэтому во время порывов ветра интенсивно опадали и попадали в сливные системы, которые и так у нас не отличаются большой пропускной способностью", – заявили в Гидрометцентре.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 августа над Киевом прошла мощная гроза с градом. В результате часть улиц была затоплена и закрыта для движения транспорта. Кроме того, поваленные деревья заблокировали выезд троллейбусов из депо, из-за чего утром были отменены ряд троллейбусных и трамвайных маршрутов.

Синоптики предупредили о том, что сегодня в столице ожидается еще одна гроза.