В этом году в Днепре сделают капитальный ремонт в более полусотни школ и 20 садиках

Всего в Днепре насчитывается 160 школ и 177 детских садов коммунальной формы собственности.

Образовательные учреждения Днепра готовят к новому учебному году. Так, в школе № 22 на ул. Нахимова, 57 уже завершили ремонт кровли. Работы были проведены на 1400 кв. метрах крыши. В школе учится 973 ребенка. Капитального ремонта кровли здесь не было с 1982 года, когда школу построили.

«Ремонт кровель для городских властей во главе с мэром Борисом Филатовым в этом году – один из приоритетов. Всего на восстановление кровель в учебных заведениях в этом году запланировано около 11 млн грн. Гарантийный срок на кровлю в школе № 22 – три года, но она будет служить не менее 15 лет», – отметил и. о. начальника отдела технического надзора департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Александр Аджимян.

А в школе № 141 на ул. Мониторной, 3 отремонтировали 9 санузлов.

«В этой школе полностью заменили всю сантехнику в санузлах, коммуникации, положили новый кафель. Всего на ремонт санузлов в школах и детских садах в бюджете города заложено около 4,5 млн грн на этот год», – добавил представитель мэрии.

В Днепре насчитывается 160 школ и 177 детских садов коммунальной формы собственности. В 2018 году капитальные ремонты (восстановление здания, кровли, помещений, замена окон, обустройство спортивных зон, ремонт пищеблока, санузлов и асфальтного покрытия) будут проведены в 52 учреждениях общего среднего образования и в 20 учреждениях дошкольного образования. Текущие ремонты сделают в 35 школах и 39 детсадах.