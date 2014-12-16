Глава Госавиаслужбы не знает, будут ли компенсации пассажирам и администрациям закрытых аэропортов

Об этом сказал в комментарии УНИАН председатель Государственной авиационной службы Денис Антонюк.

При этом он отметил, что компенсация ущерба пассажирам и администрациям аэропортов за непредоставленные услуги и упущенную выгоду не входит в компетенцию Госавиаслужбы.

"Будет ли Госавиаслужба компенсировать убытки или перенаправлять иски - мне об этом ничего не известно. Это обеспечение безопасности. Как мы можем за форс-мажор отвечать? Это (закрытие аэропортов - УНИАН) ввели для безопасности людей", - подчеркнул Антонюк.

Читайте такжеАэропорт Запорожья будет закрыт до 20 декабряОн также напомнил, что аэропорты Харькова и Днепропетровска уже открыты и работают в обычном режиме, аэропорт Запорожья закрыт до субботы - 20 декабря.

«На данный момент открыты аэропорты Днепропетровска и Харькова. Аэропорт Запорожья пока закрыт до субботы, будет ли открыт аэропорт раньше или позже, пока неизвестно», - сказал председатель Госавиаслужбы.

Кроме того, корпоративный пресс-секретарь крупнейшего в Украине авиаперевозчика авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Евгения Сацкая подтвердила УНИАН, что рейсы до Харькова и Днепропетровска осуществляются согласно расписанию. «Мы летаем в Днепропетровск и Харьков», - сказала Сацкая.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря Госавиаслужба закрыла из соображений безопасности все полеты до Харькова, Днепропетровска и Запорожья. При этом 15 декабря председатель ГАС Антонюк сообщил, что аэропорты в Харькове и Днепропетровске будут открыты в ночь на 16 декабря. Технически решение об открытии аэропортов принимал «Украэрорух», который обеспечивает безопасность воздушного движения.