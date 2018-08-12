Российская журналистка заявила, что самолет с Сенцовим вылетел из Салехарда - СМИ

Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

Журналистка российского издания Новая газета Виктория Ивлева заявила о том, что самолет с украинским режиссером Олегом Сенцовим вылетел из города Салехард.

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Об этом сообщает Новое время со ссылкой на страницу Facebook журналистки Івлєвої.

"Олег, кажется, спасен! В 23:00 самолет с ним вылетел из Салехарда. Надеюсь, следующая остановка - Киев. Все!", - заявила Ивлева.

Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

Как сообщал УНИАН, Сенцов начал голодовку 14 мая 2018 года. Он требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных.

Украинец был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

5 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

9 августа адвокат политзаключенного сообщил, что состояние Сенцова тяжелое, у него произошел третий кризис голодания.