День строителя 2018: поздравления с профессиональным праздником

День строителя в Украине официально отмечают с 1993 года.

Сегодня, 12 августа, в Украине отмечают День строителя. Свой профессиональный праздник строители отмечают ежегодно во второе воскресенье августа.

Сегодня профессиональный праздник День строителя 2018 будут отмечать все те, кто, так или иначе, причастен к строительству - строители, каменщики и плотники, архитекторы и проектировщики, в общем, все работники строительной отрасли и ее ветераны.

УНИАН собрала самые яркие и интересные поздравления в День строителя для всех.

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Поздравления с Днем строителя в стихах

***

Строитель – вот истинный труд,

Который почета достоин!

Строители мир создают,

Он крепок, прекрасен и строен!

Ты строй свою жизнь и успех,

И будь ты во всем победитель!

Ведь так очевидно для всех,

Что истинный гений – строитель!

***

«Лучшему другу»

С днем строителя, мой друг -

Принимай сегодня поздравленья.

Пусть на всё хватает силы рук,

Бесконечным будет вдохновенье.

Здоровья крепкого, как железобетон,

Которым заливаешь ты фундамент.

Удачи тебе большой такой вагон,

Пусть судьба тебя любить не перестанет!

***

«Муж любимый, поздравляю!»

Муж любимый, поздравляю!

День строителя пришел.

В этом деле, точно знаю,

Ты призвание нашел.

Ты – помощник и учитель,

Каждый дом – шедевр лет.

Самый лучший ты строитель!

Не сыскать таких вовек!

***

«Трудна строителя работа»

Трудна строителя работа:

Работа до седьмого пота!

Хочу от сердца пожелать

Вам никогда не уставать!

***

«Строитель, будь здоров»

Долой спецовки, сапоги

И рукавицы с каской,

Наденьте галстук с пиджаком,

Строителей тут праздник!

Сегодня мастерок с ведром

Вина бокал заменит!

Друг мой, строитель, будь здоров,

И счастлив будь, без прений!

***

«Муж-строитель»

Муж-строитель, я тебя люблю!

На работе строишь и в быту,

Праздник твой сегодня, дорогой,

Поздравляем дружно всей семьей!

И желаем, чтобы счастлив был,

Чтобы никогда ты не грустил,

Весел был, успешен и здоров,

Мусор выносил без лишних слов!

***

«Вас поздравляю, коллега!»

Вас поздравляю с днем строителя –

Ведь с вами мы, коллега мой,

Чужих желаний исполнители!

Легко построим дом любой!

Пускай и дальше получается

У нас работать хорошо,

Пускай заказы не кончаются,

И чтоб все лучшее пришло!

***

«С Днем строителя, мой брат!»

С Днем строителя, мой брат!

Бриллиант ты во сто карат!

Замешаешь ты бетон

И без слов построишь дом.

Стены, окна и полы,

Плитку, шкафчик и столы

Без проблем починишь ты.

Ты – строитель всей мечты!

***

«Лучшему другу»

Это ты, мой лучший друг,

Понастроил все вокруг.

Этот день, конечно, твой,

Наш строитель дорогой!

Пожелаем, чтобы ты

Возводил дома, мосты,

Чтоб стояли навека!

Ну и с праздником, пока!

***

«Желаем счастья вам, друзья!»

У вашей комплексной бригады

Прекрасный дружный коллектив,

Ударно вы работать рады,

И в праздник вместе весь актив!

На День Строителя чудесный

Желаем счастья вам, друзья!

Чтоб обходили вас болезни,

Чтоб жили, как одна семья!

Поздравление с Днем строителя для женщин

***

Пусть не обижаются мужчины,

Но равных вам на стройке нет,

С мастерком работаете ловко,

Вовремя дадите дельный совет.

Женщине строителю комплименты и цветы,

Пусть непременно сбудутся все ваши мечты,

Пусть каждый день удача улыбается,

Пусть долго – долго жизнь продолжается.

***

Запах краски вместо духов,

Значит выбор профессии ваш таков,

В рабочих перчатках руки, вместо маникюра,

Строитель – серьёзная натура.

Милая женщина, поздравления примите,

В славный праздник, день строителя,

Любви вам нежной желаем и тепла,

Пусть непременно сбудется мечта.

***

Строитель – твоё призвание,

Быть маляром – настоящее искусство,

Справляетесь с работой быстро, как по расписанию,

И кисточкой орудуете так искусно.

Женщине строителю желаем счастья,

Пусть пробегают мимо все ненастья,

Пускай удача вас не покидает,

Пусть добрый ангел всегда оберегает.

***

Ты мастерица дела своего,

В два счёта обои поклеишь и покрасишь окно,

Королева краски и шпаклёвки ты,

В реальность превращаешь все мечты.

С днём строителя, подруга, тебя,

Пусть путь твой украшает яркая звезда,

По лестнице карьерной быстро поднимайся,

Успехами в работе наслаждайся.

***

Женщина на стройке не для украшенья,

Наравне с мужчинами трудится она,

Её работа приводит в восхищенье,

В покраске и шпаклёвке нужна женская рука.

В день строителя, женщины, поздравления примите,

В радости, любви и счастье весело живите,

В праздник примите прекрасные цветы,

Пусть непременно сбудутся ваши мечты.

Поздравление с Днем строителя в прозе

Поздравляю всех кто строит, с профессиональным праздником. Желаю всем прочного фундамента в жизни, добрых и крепких семейных стен, и качественного рабочего момента. Побольше вам, прибыльных проектов, всегда качественного кирпича и прочного цемента. Пускай работа будет не в тягость, а стабильность, достаток и здоровье приносят радость.

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Без строителей не жить нам в новостройках, не ездить по новым трассам, не ходить по современным развлекательным центрам.

Пусть в День строителя на них посыпятся заказы, инструмент всегда будет точным и качественным, материалов хватает «как раз», а проекты сдаются и принимаются с первого раза.

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Строитель - это важная и нужная профессия, без которой мы не сможем существовать. Работа строителя приносит огромную и неоценимую пользу всем людям. Сегодня Ваш профессиональный праздник, в который Вам полагается принимать поздравления. Хочется пожелать Вам успехов в Вашей нелёгкой работе, пусть она и дальше приносит пользу людям. С праздником!

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Дорогой папочка, сегодня твой профессиональный праздник, День строителя, и поэтому я тебя хочу поздравить. Твоя работа - это твоё призвание, ты возводишь дома, а это под силу только сильным и настоящим мужчинам, таким как ты. С праздником, счастья и удачи!

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Быть прорабом непосильная задача для многих. Это профессия, которая требует больших сил и умений, Вы справляетесь со своей работой на сто процентов. И сегодня мы празднуем День строителя, Ваш профессиональный праздник. Хочется пожелать Вам терпения и успехов, чтобы ничто никогда Вас не омрачало. С праздником!