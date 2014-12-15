НАТО за неделю более 20 раз поднимал в небо истребители из-за военных самолетов РФ – СМИ

Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на Postimees, которое цитирует минобороны Литвы.

Как сообщило ведомство, это самое высокое число вылетов реагирования за неделю, а также «самая значительная форма военной активности России у границ государств Балтии».

Отмечается, что все замеченые российские военные самолеты совершали перемещения между континентальной частью России и Калининградской областью над нейтральными водами в Балтийском море.

За неделю было отмечено и опознано почти 80 самолетов - Су-27, Су-24, Су-34, Миг-31, а также транспортные самолеты и самолеты разведки.

Как сообщал УНИАН, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг убежден, что российские самолеты у границ и воздушного пространства НАТО представляют угрозу гражданской авиации.

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Об этом он сказал в понедельник в Брюсселе по завершении встречи с премьер-министром Украины Арсением Яценюком, комментируя информацию относительно протеста Швеции и Дании в адрес Москвы за то, что, как они утверждают, российский истребитель подбил один из приборов для определения места нахождения и летел очень близко к гражданскому самолету.

«У меня нет детальной информации относительно этого инцидента, но что я могу сказать, так то, что мы видим существенное увеличение воздушной активности России у границ и воздушного пространства НАТО, особенно в Балтийском и Черном море. Это не только вопрос увеличения количества вылетов, а также то, как именно они летают», - сказал он.

Генсек НАТО утверждает, что российские военные самолеты не общаются с гражданским контролем за движением, они не включают транспондеры. «Это является причиной риска для гражданского воздушного движения. Я хотел бы подчеркнуть, что все самолеты НАТО проводят свои полеты в соответствии с международными стандартами безопасности. Я думаю, что важно, что мы прерываем российские полеты. Что показывает, что мы готовы», - подчеркнул Столтенберг.