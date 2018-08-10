Сенцов находится на грани жизни и смерти - Климкин

Глава МИД просит всех неравнодушных поддержать Сенцова и призвать Россию его освободить.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов, который с 14 мая голодает в знак протеста, находится на грани жизни и смерти.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в микроблоге Twitter.

«Сегодня 89-й день голодовки Олега Сенцова, заключенного в РФ. Олег находится на грани жизни и смерти. Каждый день может произойти непоправимое. Как человек и гражданин Украины, я прошу всех поддержать Олега и требовать от России освобождения Сенцова. Солидарность не имеет границ, а жизнь человека - имеет», - подчеркнул Климкин.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцов находится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

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13 июля стало известно, что мать режиссера Людмила Сенцова написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании ее сына.

7 августа в УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу заявили, что состояние здоровья Сенцова оценивается российскими врачами как удовлетворительное. Как заверили в ведомстве, ему назначено и проводится лечение, направленное на поддержание основных функций органов и систем организма, недопущение развития осложнений.

При этом адвокат Дмитрий Динзе, который посетил режиссера в колонии, заявил, что состояние Сенцова ухудшается: у него очень низкий пульс (около 40 ударов в минуту) и сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии. Адвокат сообщил, что прекращать голодовку политзаключенный не планирует.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что ее брат почти не встает, а его состояние катастрофически плохое.

Денисова попросила российскую коллегу Татьяну Москалькову организовать перевод Сенцова в московский институт или больницу, где есть специалисты по эндогенному питаниу. Также Денисова попросила руководителя администрации Путина посодействовать рассмотрению ходатайства о помиловании Сенцова.

Украинский омбудсмен просит российскую сторону как можно скорее рассмотреть обращение матери Сенцова о помиловании сына.