Страшное ДТП в Харькове: адвокаты указали на странности в деле Зайцевой (фото, видео)

Скорость "Лексуса" Зайцевой установить нельзя, так как "нет расстояния", говорят эксперты.

Адвокаты пострадавших в смертельном ДТП в Харькове на улице Сумской в октябре 2017 года указали на странности в рассмотрении дела.

Об этом сообщили в Facebook Лариса Матвеева и Дмитрий Марцонь. Так, вопросы вызывают выводы экспертов относительно скорости автомобилей фигурантов аварии Елены Зайцевой и Геннадия Дронова и нестыковки в наркологической экспертизе первой.

"Берём вопрос по опиатам. Врач-нарколог с 24-х летним стажем работы даёт на анализ специалисту с 25-ти летним стажем работы кровь и мочу. Вот незадача, оказывается последний вообще никогда за эти 25 лет не исследовал кровь, а мочи дали так мало, что для самого минимального исследования не хватает. После этого врач-нарколог увольняется и пропадает. Следователя сие телодвижения не смутили и прокуроров тоже", - пишет Марцонь.

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Матвеева обратила внимание на то, что суд постановил разыскать и привести на заседание, которое состоится 11 сентября, врача-нарколога Елену Федирко.

"Берём вопрос по нахождению авто VW Touareg в границах перекрёстка. Все эксперты как один заявили, что машина под управлением Дронова заехала в границы перекрёстка. Но ни на одном скриншоте эти линии границ перекрёстка не нарисовали... Каждый из 4 экспертов отказался показывать, где же он видит границу перекрёстка, хотя этот вопрос задавался раз сто", – заявил Марцонь.

Как объяснила Матвеева, эксперты также заявили, что скорость движения автомобиля Дронова установить нельзя, так как нечетко видно место столкновения; скорость "Лексуса" Зайцевой тоже установить нельзя, так как "нет расстояния".

"Расстояния нет, так как заведующая сектора лаборатории (проще - фототехник) Носатенко Ю.О. не дала исходных данных - точек, по которым можно установить расстояние в экспертизе, а потом и рассчитать скорость движения Зайцевой до момента ДТП. Причина - "контуры кузова и колес автомобилей размыты". Как сама Носатенко пояснила в судебном заседании понятие "размыты" является ее субъективным впечатлением и методолгически не определяется", - добавила адвокат.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице. Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже нарколог, который проводил осмотр Зайцевой после аварии, исчез.