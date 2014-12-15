Из зоны АТО и Крыма уже выехало свыше 555 тысяч человек

Об этом сообщает Межведомственный координационный штаб по вопросам социального обеспечения граждан Украины, которые перемещаются из района АТО и временно оккупированной территории.

«Согласно оперативной информации, с временно оккупированной территории и района проведения антитеррористической операции в другие регионы переселено 555 тыс. 706 человек, в том числе из Донецкой и Луганской областей – 535 тыс. 825 человек, а также граждане, переселенные из Автономной Республики Крым и города Севастополь – 19 тыс. 881 человек», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВласти уверяют, что жители оккупированной части Донбасса могут рассчитывать на госпомощь Отмечается, что больше всего «внутренне перемещенных лиц размещено в Харьковской (119 тыс. 27 чел.), Донецкой (81 тыс. 438 чел.), Днепропетровской (55 тыс. 263 чел.), Запорожской (52 тыс. 463 чел.), Луганской (44 тыс. чел.), Одесской (20 тыс. 13 чел.) областях и в Киеве (39 тыс. 47 лиц чел..

Меньше всего переселенцев размещено в Черновицкой (2 тыс. 206 чел.), Волынской (2 тыс. 544 чел.), Тернопольской (2 тыс. 416 чел.), Ивано-Франковской (2 тыс. 824 чел.), Закарпатской (3 тыс. 21 чел.) и Ривненской (3 тыс. 5 чел.) областях.