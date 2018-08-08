Россия может пойти на смерть Сенцова "в назидание другим" заключенным – адвокат

По информации адвоката Дмитрия Динзе, который посетил режиссера в колонии, состояние Олега Сенцова ухудшается, но он отказывается от госпитализации.

Россия может пойти на смерть украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова «в назидание другим».

Об этом на своей странице в Facebook сообщает адвокат Дмитрий Динзе со ссылкой на информацию от дипломатов, которые контактируют с Россией по решению вопроса с Олегом Сенцовым.

«Я конечно не любитель слухов, мне больше факты интересны, а лучше оформленные, но здесь другая ситуация. По информации от дипломатов, которые контактируют с Россией по решению вопроса с Олегом Сенцовым, указывается, что Сенцова не собираются отпускать, по типу пусть помирает в назидание другим заключенным. Если это правда, то я даже не знаю, как это комментировать», – написал адвокат.

Ранее он опубликовал обращение Сенцова, в котором режиссер заявляет о нежелании останавливать голодовку.

Как сообщал УНИАН, по информации адвоката Дмитрия Динзе, который посетил режиссера в колонии, состояние Сенцова ухудшается, но он отказывается от госпитализации.

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По информации Динзе, у Сенцова очень низкий пульс (около 40 ударов в минуту) и сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии. Адвокат сообщил, что прекращать голодовку политзаключенный не планирует. Также Динзе сообщил, что Сенцова дважды уговаривали поехать в больницу. По словам Динзе, режиссер выступает против перевода его в гражданскую больницу Лабытнанги, поскольку «заведующий реанимационным отделением агрессивно к нему относится, и вероятно, может только навредить ему». Он также против перевода его в любую другую больницу, «поскольку просто не выдержит этапирования и может умереть».

УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу заявляет, что состояние здоровья незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает с 14 мая, оценивается российскими врачами как удовлетворительное.