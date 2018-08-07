"Не собираюсь останавливаться": адвокат опубликовал новое обращение Сенцова

По информации адвоката Дмитрия Динзе, который посетил режиссера в колонии, состояние Сенцова ухудшается, но он отказывается от госпитализации.

Адвокат незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе опубликовал обращение своего подзащитного.

Как написал Динзе на своей странице в Facebook, Сенцов не верит в обеспечительные меры со стороны России.

Адвокат сообщил, что Ранее Сенцова привозили в гражданскую больницу для обследования и возможности помещения в медицинское учреждение гражданского типа. «Главный Врач, как узнал, кого к нему привезли, сказал, что привяжет Олега к больничной койке, напичкает его насильно медицинскими препаратами и искусственным питанием. Если же Олег будет отказываться, то трубу с искусственным питанием поставит в нос, либо рот, на крайний случай в за*ницу. Вот такие врачи в России бывают. Карательная медицина», – написал Динзе.

«Я не болею, а голодаю и не собираюсь останавливаться. Всем спасибо. Всем большой привет. Слава Украине!», – отметил Сенцов в своем послании.

Как сообщал УНИАН, по информации адвоката Дмитрия Динзе, который посетил режиссера в колонии, состояние Сенцова ухудшается, но он отказывается от госпитализации.

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По информации Динзе, у Сенцова очень низкий пульс (около 40 ударов в минуту) и сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии. Адвокат сообщил, что прекращать голодовку политзаключенный не планирует. Также Динзе сообщил, что Сенцова дважды уговаривали поехать в больницу.

По словам Динзе, режиссер выступает против перевода его в гражданскую больницу Лабытнанги, поскольку «заведующий реанимационным отделением агрессивно к нему относится, и вероятно, может только навредить ему». Он также против перевода его в любую другую больницу, «поскольку просто не выдержит этапирования и может умереть».

УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу заявляет, что состояние здоровья незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает с 14 мая, оценивается российскими врачами как удовлетворительное.