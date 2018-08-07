"Черные" археологи продали на аукционе уникальный артефакт скифской эпохи

Его нашли "черные" археологи на Винниччине. Находку продали за 82,4 тыс. грн частному лицу.

Через частный аукцион Violity продали серебряный ритон – уникальный предмет скифской эпохи.

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Его нашли "черные" археологи на Винниччине. Находку продали за 82,4 тыс. грн частному лицу. Ни имени покупателя, ни того, кто нашел и продал раритет, узнать не удалось. Место находки выяснили случайно на форуме, сообщает издание "Гал-Инфо".

Ритон – сосуд в форме рога, который скифы считали священным. Это был атрибут царской власти в VII-III ст. до Р.Х. С его помощью земные властители сближались с миром небесным.

Ритоны были в обороте и у древних славян-язычников.Они использовали их для своих ритуальных обрядов, в том числе свадебных.