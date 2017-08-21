На Днепропетровщине археологи исследуют уникальный курган (видео)

Фрагменты скелетов, остатки глиняной посуды и предметов быта – такие находки обнаружили в кургане эпохи бронзы в районе зоны оползня возле шахты "Терновская", что близ Кривого Рога.

Исследуются 1,6 тыс. квадратных метров. Два месяца кропотливой работы. В Кривом Роге археологи исследуют курган эпохи бронзы. Самым древним найденным здесь артефакты минимум 5,5 тыс. лет.

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Курган, где работают археологи, расположенный неподалеку от зоны сдвига – семь лет назад возле железорудной шахты "Терновская" просела земля общей площадью 16 гектаров. Поэтому ученые активно работают, чтобы спасти курганные артефакты, которым грозит уничтожение из-за техногенных процессов, сообщает "5 канал".

"Экспедиция проводит так называемые спасательные раскопки, которые вызваны тем, что в 2010 году здесь обвал был, сдвиг почвы на большой площади. И постепенно эти зоны обрушения приближаются к кургану. Курган этот известен давно, еще с середины XIX столетия. Высота его первоначальная была до 4 метров. Потом люди его разровняли под огороды, снизили высоту", – рассказывает археолог Александр Мельник.

До раскопок на кургане приступили еще в июле две экспедиции – местная и столичная. Это место специалисты называют уникальным, потому что до сих пор оно оставалось неисследованным. Таких объектов в пределах Украины остались считанные единицы.

"Представляет эпоху энеолита бронзового века. Примерно 3,5-1 тыс. лет до Рождества Христова. Возможно здесь еще есть ограбленные скифское захоронение, но мы еще до него не докопались. Признаки есть, признаки ограбления есть. Но это опускные захоронения уже раннего железного века", – рассказывает сотрудник института археологии НАУ Виталий Отрощенко.

Продлится археологическая экспедиция до конца августа. Все найденные артефакты передадут в Криворожского историко-краеведческий музей.

Напомним, ранее археологи нашли в Дании крепость викингов вот Х века.