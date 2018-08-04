Смертельное ДТП на Херсонщине: военного комиссара уволили из ВСУ и лишили звания

Командующий войск оперативного командования “Юг” назначил служебное расследование инцидента.

Военного комиссара, который сбил на смерть на Херсонщине молодую пару, уволили из рядов Вооруженных Сил Украины и лишили воинского звания.

Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.

"В соответствии с решением Командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины военный комиссар Чаплинский районного военного комиссариата, уволен из рядов Вооруженных Сил Украины и лишен воинского звания в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.

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Там добавили, что командующий войск оперативного командования “Юг” назначил служебное расследование инцидента.

"Пока военнослужащие защищают украинский народ на Донбассе, находятся те, кто позорит армию и несет опасность своему же народу на мирной земле. Сев за руль в нетрезвом состоянии данный офицер в своем лице опозорил Вооруженные Силы Украины и потерял свою честь не только как офицера, но и как человека", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, вечером 3 августа в пгт Чаплинка Херсонской области пьяный военный комиссар за рулем сбил на смерть молодую пару, оставив сиротами двух детей.