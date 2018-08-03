Полиция собирает доказательства причастности подозреваемого к покушению на Гандзюк - Аброськин
Полиция проводит неотложные следственные действия для сбора доказательной базы о причастности задержанного подозреваемого к покушению на убийство советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк именно к совершению этого преступления.
Об этом заявил первый заместитель председателя Нацполиции - начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин, сообщает пресс-служба ведомства.
«Результатом проведения комплекса оперативно-розыскных следственных действий стало установление и задержание именно в это время лица, которое обоснованно подозревается в совершении преступления в отношении чиновницы из Херсона. Сейчас осуществляются неотложные следственные действия с целью сбора необходимой информации, доказательной базы. Более подробную информацию мы сможем предоставить несколько позже после проведения необходимых следственных действий», - отметил Аброськин.
По его словам, комплекс оперативно-розыскных и следственных действий осуществляли работники полиции Херсонской области, а также специальной группы из числа опытных работников Главного следственного управления Нацполиции и оперативников Департамента стратегических расследований.
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Как сообщал УНИАН, нападение на советницу мэра Херсона Гандзюк возле подъезда ее дома совершил неизвестный мужчина 31 июля. Он плеснул ей в лицо серной кислотой.
Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали в отделение реанимации Херсонской областной клинической больницы. Ее состояние врачи оценили как тяжелое.
1 августа пострадавшую доставили в Киевский ожоговый центр.
Полиция квалифицировала нападение на Гандзюк как покушение на убийство.
Сегодня ранее генеральный прокурор Юрий Луценко решил передать следствие по делу потерпевшей активистки в Центральный аппарат Службы безопасности.
Посольство США и Представительство ЕС в Украине заявили, что ожидают тщательного расследования украинскими правоохранителями и привлечения к ответственности нападающего на Гандзюк.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил в Twitter о задержании подозреваемого в покушении на убийство советника городского головы Херсона.