Ожоги 40%, врачи пытаются спасти глаз: знакомый херсонской активистки рассказал о ее состоянии

31 июля произошло нападение на советника городского головы Херсона Гандзюк. Возле подъезда ее дома неустановленный мужчина облил ее кислотой.

Ожоги на теле пострадавшей от кислоты активистки и управляющей делами Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк составляют 40 %, зрение повреждено и сейчас врачи пытаются спасти глаз.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил знакомый активистки Виктор Таран.

По его словам, Екатерина находится в интенсивной терапии, ее состояние продолжает быть чрезвычайно тяжелым. Также он отметил, что в Киеве кроме лечения она получила безопасность и защиту.

«И хотя полиция начала активно работать, мы настаиваем, что это дело должно вести СБУ. Продолжаем ждать реакцию высшего руководства Государства на это преступление», – написал Таран.

Как сообщал УНИАН, 31 июля произошло нападение на советника городского головы Херсона Гандзюк. Возле подъезда ее дома неустановленный мужчина облил ее кислотой.

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Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали в отделение реанимации Херсонской областной клинической больницы. Ее состояние врачи оценили как тяжелое.

1 августа пострадавшую привезли в Киевский ожоговый центр.

Полиция квалифицировала нападение на сотрудницу горсовета Херсона как покушение на убийство.

Дело находится на личном контроле генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Полиция предоставила охрану Екатерине Гандзюк.