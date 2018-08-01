Для убийства "Сармата" нападавшие подготовили два авто: одно из них – на "еврономерах"

Полиция задержала жителя Бердянска, который, вероятно, предоставил автомобиль, который использовался во время совершения преступления.

Для убийства активиста и экс-участника АТО Виталия Олешко (псевдо "Сармат") нападающие подготовили два автомобиля, один из которых - на европейских номерах.

Об этом во время пресс-конференции сообщил начальник полиции Запорожской области Сергей Комиссаров, передает пресс-служба Нацполиции.

"Преступная группа лиц подготовила автомобиль на европейских номерах, приобретенный для совершения этого преступления с целью дальнейшего уничтожения. Полицейские установили, что в Бердянске они подготовили другой автомобиль с запорожскими номерами, который использовали во время совершения преступления. Также злоумышленники приобрели оружие для совершения преступления", - говорится в сообщении.

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По словам начальника полиции области, правоохранители получили информацию, что вероятные злоумышленники могут передвигаться на автомобиле иностранного производства.

"Марка автомобиля и его номер были неизвестны. В рамках действия оперативного плана «Сирена» были выставлены посты и блокпосты, полицейские проверяли все автомобили и вышли на преступников", - сказал Комиссаров.

Он также отметил, что важную роль в раскрытии этого дела сыграли оперативно собранные свидетельства очевидцев и отработка записей камер видеонаблюдения.

Автомобиль, попавший в поле зрения полицейских, остановили на одном из постов, а его пассажиров идентифицировали. На другом посту подозреваемых задержали. Полицейские были готовы к вооруженному сопротивлению.

Все лица доставлены в отдел полиции. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

Кроме того, полиция задержала жителя Бердянска, который, вероятно, предоставил автомобиль, используемый во время совершения преступления.

Как сообщал УНИАН, 31 июля 2018 года активиста и экс-участника АТО Виталия Олешко (псевдо "Сармат") выстрелом в спину убили в Бердянске во дворе собственного дома.

Позже патрульная полиция Бердянска сообщила, что сотрудники полиции обнаружили автомобиль «Таврия» бордового цвета, на котором предполагаемый убийца скрылся с места преступления. Отмечалось, что ни водителя, ни пассажиров в салоне не было.

На территории Запорожской и Донецкой областей был введен план перехват "Сирена" для задержания преступника.

Впоследствии первый заместитель Председателя Национальной полиции Украины - начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве жителей Бердянска.