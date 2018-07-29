Львам и Водолеям лучше поберечься: гороскоп на август для всех знаков зодиака

Близнецов, Рыб, Стрельцов и Дев ждет очень благоприятный период.

Август нынешнего года будет неблагоприятным для тех знаков Зодиака, которые формируют Неподвижный крест, а именно - для Льва и Водолея.

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Об этом в комментарии «Главреду» сообщил астролог Влад Росс, который представил гороскоп на август-2018 для всех знаков Зодиака.

Так, Львам в августе лучше сидеть "тише воды, ниже травы". У них может возникнуть кризис в семейных отношениях или в общении с людьми. Этому знаку грозят клевета и различные сложные ситуации. Дабы избежать свержения с «царского пьедестала», Львам лучше отправиться на отдых.

Подобная ситуация в августе ждет и Водолеев. Против них могут плестись какие-то интриги, на них могут внезапно подать в суд или открыть в их отношении следствие. Помимо этого, представителей этого знака ждет травмоопасный период: повышается вероятность несчастных случаев, ДТП, получения переломов, травм и жизненных перемен.

Месяц также не задастся у Скорпинов. Им грозят проблемы на работе и финансовые сложности. В это время Скорпиону, как никому другому, лучше отказаться от всех сделок, финансовых вливаний, покупок. Риск банкротства очень высок.

Тяжелый и опасный период ждет также Тельцов. Особенно велик риск возникновения противостояния с начальством, конфликтных ситуаций с властями. Это не лучшее время, чтобы переходить на новую работу. Им, как и Львам, лучше в августе передохнуть.

В то же время август станет удачным периодом для Близнецов, Стрельцов, Дев и Рыб.

Близнецы в последний месяц лета станут настоящими любимчиками судьбы: их ждут прекрасные поездки и путешествия, а также успех в бизнесе и учебе.

Удачный период ждет и Стрельцов. У них очень удачно будут складываться контакты с иностранцами, взаимодействие с людьми издалека. Тот из Стрельцов, кто планировал поехать работать за границу и радикально изменить свою деятельность, может смело делать это в августе.

Дев ждет очень благоприятный месяц на работе и в бизнесе. Их может ждать продвижение по службе и увеличение доходов. Во второй половине месяца Девам лучше отправиться на отдых.

Представителей знака Рыбы в августе также ждет хороший месяц. Они будут прекрасно себя чувствовать на морях и океанах. В этом августе они могут найти вторую половинку, получить помощь (в том числе финансовую), протекцию, новый шанс и новые возможности.

Нейтральным месяц станет для Козерогов, Раков, Весов и Овнов.

Козерогам в августе следует быть готовыми к борьбе за их финансы и имущество, особенно в первой половине месяца. Но последняя декада августа будет благоприятной - перед ними могут открыться новые возможности.

У Раков начало месяца не очень благоприятно - велика опасность переломов. Но после 20-х чисел наступит хорошее время для самореализации в карьере, смены работы и улучшения финансового положения.

Весов ждет благоприятная первая половина месяца. Это будет период большой влюбленности и романтики. Они будут везучими также и в финансовых делах. Конец месяца будет не очень благоприятным, поэтому в 20-х числах им лучше отменить все важные встречи и поездки.

Овнов в августе может ждать борьба с врагами, особенно вблизи затмения и в первых двух декадах месяца. Возможны конфликты и сложные ситуации. Зато конец месяца будет благоприятным, в частности для продвижения нового бизнеса, самореализации и составления грандиозных планов.

Ранее Влад Росс рассказал, чего в августе этого года нельзя делать всем знакам Зодиака.