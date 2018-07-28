Гороскоп на август: астролог рассказал, что нельзя делать всем знакам зодиака

Нас ждет очередное затмение и два опасных периода.

Астролог Влад Росс сделал прогноз на август 2018. Первые две декады августа будут очень напряженными и сложными, и только после 19 августа можно будет вздохнуть с облегчением.

Об этом Главреду сообщил астролог Влад Росс. "С 1 по 18 августа все еще будет ретроградный Меркурий, а он всегда сопровождается осложнением ситуации на дорогах, ДТП, несчастными случаями. Также в этот период лучше не совершать никаких сделок, не подписывать договоров, не заключать юридических соглашений, не открывать бизнес", - советует астролог, при этом отметив, что наиболее катастрофичный период нас ждет 1-2 августа.

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3-9 августа — хороший период для продвижения себя в обществе, но все еще плохой для подписания договоров. По словам Росса, в эти дни возможно противостояние с начальством, поэтому лучше сидеть "тише воды, ниже травы".

С 5 по 7 августа можно встретить любовь своей жизни, а также вернуть любимых, с которыми расстались, отметил Росс.

Опасным периодом будет 9-13 августа, на который повлияет очередное затмение 11 августа.

"В этот период возможны разного рода ураганы, грады, пылевые бури и тому подобное, потому в это время стоит воздержаться от перелетов на самолетах", - сказал он.

По данным астролога, наиболее опасен период затмения будет для Российской Федерации, потому что его можно будет наблюдать на ее территории.

"У нас затмение нельзя будет увидеть, потому и в плане негативных последствий этого события Украину "пронесет". А вот в России вполне возможна какая-то техногенная катастрофа, особенно на севере страны, где хорошо будет видно затмение. Это также может затронуть скандинавские страны, Гренландию и Дальний Восток", - рассказал эксперт.

Хороший период начнется, когда будет растущая Луна, а это — с 19 по 31 августа.

"В это время прекрасно разрабатывать новые темы, проводить новые исследования, совершать поездки, то есть это благоприятное время для путешествий, отдыха. Этот период также благоприятен для смены работы и вида деятельности, избавления от рутинной работы", - отметил Росс.

Аварийный период ожидается с 25 по 29 августа, поэтому, по словам Росса, в это время лучше отказаться от полетов на самолете и воздержаться от длительных дальних путешествий на машинах, потому что есть опасность ДТП.

Астролог отметил, что существенный скачок в деятельности может произойти вблизи 27 августа, когда Марс из ретроградного пойдет в прямое движение. "Это хороший момент для бизнесменов, когда можно ловить удачу за хвост. С 26 по 28 августа можно многое в жизни ставить на карту успеха, рисковать, даже пробовать себя в игре и побеждать", - добавил он.

30-31 августа – отличные даты для заключения сделок, вступления в брак, совершения крупных покупок.