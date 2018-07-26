Сняли и выбросили флаги РФ: в доме несовершеннолетнего крымского татарина оккупанты якобы нашли гильзы

Оккупанты провели обыски в домах пяти несовершеннолетних крымских татар, которые сняли и выбросили флаги РФ из сельсовета.

В доме одного из несовершеннолетних крымских татар, где сегодня российские силовики проводили обыск, якобы нашли гильзы.

Об этом сообщает «Крымская солидарность» на своей странице в Facebook.

«Обыски в с. Курское в четырёх домовладениях завершились. Сына Абдувелиева Умера - Абдувелиева Эскендера и Асанова Сейтумера увезли из дома в Белогорский РОВД», - говорится в сообщении.

В «Крымской солидарности» также сообщили, что в доме Асанова обыск был проведен в его отсутствие.

Читайте также"Скрепно и курортно": в соцсети показали военные вертолеты над пляжем оккупированного Крыма (фото)

«На начало следственных мероприятий по данному адресу никого из жильцов не было, он пустует, а сами хозяева на данный период времени проживают в другом домовладении. На место проведения обыска семья приехала уже после начала следственных мероприятий. По предварительной информации, по итогам обыска в доме были «найдены» гильзы, которые изъяли как вещественное доказательство и внесли в протокол в присутствии «понятых». В объективности показаний понятых можно сомневаться, так как это люди, специально привезённые сотрудниками спецслужб. Такая неправомерная практика работы с понятыми для силовиков в Крыму становится нормой», - завили правозащитники.

Также сообщается, что родственники Асанова шокированы откровенной провокацией и попранием норм уголовного права сотрудниками спецслужб и отрицают какую-либо связь Асанова с обнаруженными гильзами.

«Они намерены писать ходатайство о направлении гильз на пото-жировую экспертизу или дактилоскопическую экспертизу, а также обжаловать действия спецслужб», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня во временно оккупированном Россией Крыму силовики проводили обыски в домах пяти несовершеннолетних крымских татар в с. Курское и с. Холодовка.

По информации группы Крымская солидарность, их всех подозревают по ст. 329 УК РФ (надругательство над государственным гербом или государственным флагом России – УНИАН) за то, что они сняли флаги РФ с административного здания сельского совета и выкинули их.