Сняли флаги РФ и выкинули: оккупанты в Крыму пришли с обысками к несовершеннолетним

В мае 2018 года несовершеннолетние ребята сняли флаги РФ с административного здания сельского совета и выкинули.

В селе Курское Белогорского района и в селе Холодовка Судакского района Крыма российский оккупанты провели обыски в домах несовершеннолетних.

Как сообщает общественная организация «Крымская солидарность» в Facebook, причиной обыска стали снятые и выкинутые ребятами флаги РФ с административного здания сельского совета.

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Уточняется, что в с. Холодовка обыск провели у Алиева Азиз-Мухаммеда, а в селе Курское – у Коки Мустафы, Абдувелиева Эскендера, Абдувелиева Умера, Сейтхалилова Ридвана, Асанова Сейтумера.

В сообществе сообщили, что после обыска несовершеннолетний Азиз-Мухаммед остался дома, его технику не изъяли, оккупанты ограничились визуальным осмотром. Абдувелиева Эскендера и Асанова Сейтумера увезли из дома в Белогорский РОВД.

«В мае 2018 года несовершеннолетние ребята, в домах которых сейчас идут обыски, сняли флаги Российской Федерации с административного здания сельского совета и выкинули. По данному факту следственным отделом было возбуждено уголовное дело по ст. 329 УК. Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы, принудительные работы, арест либо лишение свободы.Тогда сотрудники Центра противодействия экстремизму установили всех участников инцидента. И ребята уже давали показания», – говорится в сообщении «Крымской солидарности».