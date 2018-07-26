ЕСПЧ призывает Сенцова прекратить голодовку

Также суд призвал Россию предоставить Сенцову соответствующее лечение.

Европейский суд по правам человека принял решение относительно обеспечительных мер в отношении незаконного осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России.

Об этом сообщается в пресс-релизе суда, пишет «112 Украина».

"Суд принимает решение по обеспечительной мере медицинской помощи для Олега Сенцова и призывает его прекратить голодовку", - говорится в сообщении.

Суд призвал Россию предоставить Сенцову соответствующее лечение, а самому режиссеру предложил принять лечение ради спасения его жизни.

Отмечается, что согласно пункту 39 положения Суда, ЕСПЧ имеет право указать любому государству-подписанту Европейской конвенции о правах человека на временные меры, которые должны быть осуществлены безотлагательно.

Временные меры назначают в ситуации, когда есть угроза причинения непоправимого вреда.

Как сообщал УНИАН, более 50 известных украинцев обратились с письмом к незаконно осужденному в РФ украинскому режисеру Олегу Сенцову с просьбой прекратить голодовку. Обращение подписали Лина Костенко и ее дочь Оксана Пахльовская, Иван Дзюба, Иосиф Зисельс, Юрий Щербак, Евгений Захаров, Юрий Андрухович, Иван Малкович, Андрей Курков, Сергей Жадан, Борис Херсонский, Сергей Трымбач, Николай Княжицкий, Юрий Макаров, Данило Яневский, Леонид Финберг и другие.

Справка УНИАН. Сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцов находится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале (крайний север РФ).

14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

13 июля стало известно, что мать режиссера Людмила Сенцова написала письмо российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании ее сына.