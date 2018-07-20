Следующий визит адвоката к Сенцову состоится в августе

Украинский режиссер Олег Сенцов попросил своего адвоката Дмитрия Динзе реже навещать его.

Адвокат украинского политзаключенного Олега Сенцова Дмитрий Динзе в следующий раз посетит своего подзащитного в августе.

Об этом 19 июля он сказал в комментарии "Громадському", сообщает "Гордон".

"Олег сказал, что часто к нему ездить не надо. Пока нет смысла каждую неделю ездить, потому что ничего не происходит", – сказал Динзе. Адвокат отметил, что пока его подзащитному ничего не известно о возможности освобождения.

"Для меня же звучала фраза 25 июля. Что в этот день должен быть запущен определенный процесс. Но эта информация кулуарная и ничем не подкреплена. Что именно должно запуститься, непонятно. Россия в этом вопросе молчит", – добавил он.

Ранее сообщалось, что здоровье Сенцова значительно ухудшилось, он практически не ориентируется в датах.

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Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцов находится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. 13 июля стало известно, что мать режиссера Сенцова Людмила написала письмо российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании ее сына. В тот же день в социальных сетях появились сообщения о якобы смерти Сенцова.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Денисова в комментарии УНИАН заявила, что российская сторона опровергает эти сообщения. Позже она заявила, что получила от российской стороны документальное подтверждение, что Сенцов жив.