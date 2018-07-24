Силовики готовятся к попыткам проникновения в Украину после ЧМ-2018 тысяч нелегалов из России

По данным МВД, иностранцы прибыли в РФ с целью незаконного попадания через Украину в Евросоюз.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что с 26 июля по 31 августа 2018 года будут проходить целевые профилактические мероприятия по надзору и контролю за исполнением законодательства в миграционной сфере под названием «Мигрант».

Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, к их проведению привлекаются Государственная пограничная служба, Национальная полиция и Государственная миграционная служба. Перед ними стоит ряд задач: оздоровление оперативной обстановки на территории обслуживания путем пресечения административных и уголовных правонарушений, совершенных иностранцами, тесное сотрудничество всех органов системы МВД, повышение интенсивности патрулирования основных маршрутов, которые ведут к государственной границе, проверки мест возможного проживания (пребывания) иностранцев, и тому подобное.

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Заместитель начальника департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Игорь Малахов отметил, что по оперативным данным Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, после чемпионата мира по футболу в России осталось несколько тысяч «болельщиков» из стран миграционного риска. Эти иностранцы прибыли с целью незаконного попадания через Украину в Евросоюз.

«В ближайшее время ожидается переправка больших групп нелегалов в Украину из России на участке границы Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областей. После попадания в наше государство продлится транзит нелегалов к его западным границам. Только за последние две недели задержаны 17 групп нелегальных мигрантов, в состав которых входило 75 иностранцев», - подчеркнул Игорь Малахов.

«С начала 2017 года по настоящее время задокументировано около 3,5 тыс. уголовных правонарушений, совершенных иностранцами, а именно гражданами России – 1034, Грузии – 1024, Азербайджана – 659, Молдовы – 443. С целью предупреждения преступлений на территории Украины пройдет спецоперация «Мигрант», - заявил Сергей Яровой.

Он подчеркнул, что начиная с конца 2017 года и в течение 1-го полугодия 2018 года отмечается значительный рост незаконных перемещений мигрантов, их непропуск через государственную границу и задержаний.