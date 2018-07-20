В Украину не пустили книги с рекламой вооруженных сил РФ

В издании сотрудники управления разведки вооруженных сил РФ рекламируют другую книгу о «российском боевом НЛП» (нейролингвистическом программировании).

Государственный комитет телевидения и радиовещания отказался разрешить ввоз с территории государства-агрессора книги по психологии, в которой рекламируется другая книга о технологиях нейролингвистического программирования вооруженных сил РФ.

Об этом сообщила пресс-служба комитета.

«Госкомтелерадио отказал ООО «Дресс Шоу» в выдаче разрешения на ввоз с территории государства-агрессора книги по психологии московского издательства «АСТ», в которой сотрудники управления разведки вооруженных сил РФ рекламируют другую книгу о «российском боевом НЛП» (нейролингвистическое программирование). Автор книги, по словам российских разведчиков, подготовила специалистов для осуществления такого психологического программирования людей в зоне боевых действий в Чечне и в Украине», - говорится в сообщении.

В комитете отмечают, что эта развернутая реклама, в которой пропагандируются вооруженные силы государства-агрессора и методы ведения гибридной войны, содержится в издании, посвященном семейным отношениям - «П. Зигмантович. Психология навылет. М+Ж. 6 секретов счастливых отношений от самого категоричного психолога в мире».

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«Импортер, получив положительную рецензию на издание заведующего кафедрой политологии Киево-Могилянской академии Александр Демьянчука и не обратив внимания на текст рекламы, намеревался ввезти в Украину для распространения 5 тысяч экземпляров книги», - сообщает Госкомтелерадио.

Как сообщал УНИАН, 1 января 2017 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания».

Согласно закону, не может быть ввезена на таможенную территорию Украины издательская продукция, которая по своему содержанию направлена на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти; пропагандирует войну, совершение террористических актов; пропагандирует коммунистический и/или национал-социалистический (нацистский) тоталитарные режимы и их символику; разжигает межэтническую, расовую, религиозную вражду; посягает на права и свободы человека; пропагандирует государство-агрессор, в частности его органы власти, представителей органов власти, работников культуры и других сфер государства-агрессора, публично поддерживают оккупацию территории Украины; использует шаржирование государственных символов Украины (Государственного Герба, Государственного Флага, Государственного Гимна) в любом виде.

Распространение российских книг без соответствующего разрешения наказывается штрафами.

В то же время граждане имеют право ввозить российские книги без специального разрешения в количестве не более 10 экземпляров на человека.